Sommer nähert sich dem Allgäu mit großen Schritten! Wie lange dauert das Comeback?

Schön – so wird der Donnerstag fast überall im Allgäu. Mehr Sonne als Wolken, kein Regen: Das ist die Wettervorhersage für heute. Und es soll noch schöner werden.

Die Temperaturen erreichen heute am Donnerstag 23 Grad in Füssen, Kempten, Memmingen, Oberstdorf und Kaufbeuren.

Keine Warnung vor markantem Wetter heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Donnerstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute in Bayern samt Allgäu anfangs im Osten Bayerns noch Wolkenfelder, bald aber auch dort, wie in allen anderen Regionen, viel Sonne. An den nördlichen Mittelgebirgen ab Mittag wenige Quellwolken. Erwärmung auf 21 bis 26 Grad, mit den höheren Werten am Untermain, entlang der Donau und im Alpenvorland. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Freitag sonnig und mit Höchstwerten von 25 bis 29 Grad sommerlich warm. Schwacher bis mäßiger Wind, vorwiegend aus östlichen bis südlichen Richtungen.

Am Samstag nach rascher Auflösung örtlicher Nebelfelder sonnig, zeitweise Durchzug von Schleierwolken. Temperaturanstieg auf für Mitte September außergewöhnlich warme 26 bis 31 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, meist aus Ost bis Süd.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.