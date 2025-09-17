Sommer auf dem Weg zurück ins Allgäu! Wann wird‘s wieder richtig warm?

Zur Wochenmitte ist es weiter überwiegend wolkig im Allgäu. Zwischendurch scheint immer wieder die Sonne und windig ist es außerdem. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist gering.

Die Temperaturen erreichen heute am Mittwoch 16 Grad in Kempten und Memmingen sowie 17 Grad in Oberstdorf, Füssen und Kaufbeuren.

Keine Warnung vor markantem Wetter heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Mittwoch

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute in Bayern samt Allgäu zwischen von Westen durchziehenden Wolken abschnittsweise Sonne, vereinzelt Schauer. Längere sonnige Abschnitte später im Süden Bayerns. Maximal 14 bis 20 Grad. Mäßiger, zeitweise auffrischender Wind aus Südwest bis West.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Donnerstag im nördlichen Franken länger wolkig und eventuell an den nördlichen Mittelgebirgen ein paar Tropfen, nach Süden zu zunehmend sonnig. Erwärmung auf 20 bis 25 Grad. Mäßiger bis frischer Westwind.

Am Freitag in Nordbayern anfangs oft wolkig, von Süden her später aber überwiegend sonnig. Niederschlagsfrei. Mit 25 bis 29 Grad verbreitet sommerliche Temperaturen. Schwacher bis mäßiger Wind, vorwiegend aus östlichen bis südlichen Richtungen.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.