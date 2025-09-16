Wolken und Wind zum Schulstart! Wie wird das Wetter heute im Allgäu?

Der erste Schultag nach den Sommerferien wird überall im Allgäu stark bewölkt. Sonnenschein und stärkeren Wind gibt es gebietsweise heute am Montag obendrein. Stark bewölkt wird der Abend und die Nacht.

Die Temperaturen erreichen heute am Dienstag 15 Grad in Oberstdorf und Kempten sowie 16 Grad in Füssen, Memmingen und Kaufbeuren.

Keine Warnung vor markantem Wetter heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Dienstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu wolkig mit sonnigen Abschnitten. In den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen bald abziehender Regen. Im nördlichen Franken ab dem Nachmittag einzelne Schauer. Mit 15 bis 21 Grad kühler als zuvor. Mäßiger bis frischer, in Böen starker bis stürmischer Westwind.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Mittwoch zunächst meist stark bewölkt, in Franken mitunter etwas Regen. Am Nachmittag in Schwaben und in Alpennähe öfter Sonne. Maximal 14 bis 19 Grad, höchste Werte am Main und im Alpenvorland. Mäßiger, zeitweise auffrischender Südwestwind.

Am Donnerstag im nördlichen Franken länger wolkig und vielleicht an den nördlichen Mittelgebirgen ein paar Tropfen, nach Süden zu zunehmend sonnig. Erwärmung auf 20 bis 25 Grad. Mäßiger bis frischer Westwind.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.