Achtung schwere Gewitter! Unwetterwarnung heute am Samstag im Allgäu

Das Wetter im Allgäu zeigt sich heute nicht mehr so sommerlich, wie noch in den Tagen zuvor. Die Sonne ist erst einmal verschwunden. Stattdessen regnet es. Doch auch Gewitter sind heute am Samstag im Allgäu möglich - davor warnt auch der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Auch die Temperaturen sind gesunken. In den Allgäuer Städten Kempten, Kaufbeuren, Füssen, Oberstdorf und Memmingen zeigt das Thermometer heute nur noch bis zu 23 Grad an.

Gewitterwarnung heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu mehrere offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind:

Unwetterwarnung am Samstagvormittag vor schwerem Gewitter für den Kreis Lindau (Bodensee): Es besteht die Gefahr des Auftretens von schweren Gewittern (Stufe 3 von 4).

Unwetterwarnung am Samstagvormittag vor schwerem Gewitter für den Kreis Unterallgäu: Es besteht die Gefahr des Auftretens von schweren Gewittern (Stufe 2 von 4).

Unwetterwarnung am Samstagvormittag vor schwerem Gewitter für die Stadt Kaufbeuren: Es besteht die Gefahr des Auftretens von schweren Gewittern (Stufe 2 von 4).

Unwetterwarnung am Samstagvormittag vor schwerem Gewitter für den Kreis Ostallgäu: Es besteht die Gefahr des Auftretens von schweren Gewittern (Stufe 2 von 4).

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Samstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute in Ober- und Niederbayern oft stark bewölkt. Im Norden Bayerns vereinzelte, im Süden wiederholt und zum Teil unwetterartige Gewitter. Am meisten Sonne im westlichen Franken. Mit 24 bis 28, am Untermain maximal 30 Grad bei Weitem nicht mehr so heiß. Mäßiger, zeitweise frischer Wind aus West bis Nord, bei Gewittern lokal Gefahr von Sturmböen. In der Nacht zum Sonntag etwa südlich der Donau weitere, sich allmählich Richtung Alpen zurückziehende und nachlassende Schauer und Gewitter, im Norden überwiegend klar und örtlich Nebel. 17 bis 13, am Frankenwald bis 11 Grad.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: Am Sonntag an den Alpen und im südlichen Vorland in der ersten Tageshälfte noch öfter Schauer oder schauerartiger Regen, vereinzelt mit Blitz und Donner. Sonst viel Sonne bei lockerer Quellbewölkung. Am Nachmittag und Abend auch in Alpennähe weitgehend abklingende Schauer. Höchstwerte zwischen 21 Grad in Hochfranken und örtlich 27 Grad an der Donau. Schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Montag überwiegend geringe Bewölkung, an den Alpen und im Vorland lokal Nebel. Tiefsttemperatur 13 bis 9, örtlich 7 Grad.

Am Montag viel Sonne, im Tagesverlauf lockere Quellwolken. Sommerlich warm, aber nicht heiß bei Höchstwerten zwischen 24 und 28 Grad. Schwacher, ab und an mäßiger Wind aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Dienstag klar, vereinzelt Nebelbänke. Tiefstwerte zwischen 13 und 9, örtlich 7 Grad.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.