Wie schön wird das Wetter zum Ende der Sommerferien im Allgäu?

Der letzte Ferientag beginnt ganz ordentlich im Allgäu. Sonne und Wolken wechseln sich bei ordentlich Wind ab. Im Tagesverlauf setzen sich immer mehr die Wolken durch und am Abend steigt die Wahrscheinlichkeit auf Regen oder Gewitter. Auch in der Nacht ist immer wieder mit Niederschlägen zu rechnen.

Die Temperaturen erreichen heute am Montag 21 Grad in Oberstdorf, Memmingen und Kempten oder 22 Grad in Füssen und Kaufbeuren.

Keine Warnung vor markantem Wetter heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Montag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu am Vormittag nur an den Alpen nahezu wolkenlos und vorübergehend Sonne, erst gegen Abend zunehmende Schauerneigung. In Franken und der Oberpfalz sowie den nördlichen Regionen Südbayerns mehr Wolken als Sonne und gebietsweise Schauer oder Gewitter. Höchstwerte zwischen 20 und 26 Grad. Dazu in den meisten Regionen frischer Wind aus Südwest bis West, in Franken und im Alpenvorland mit starken bis stürmischen Böen.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Dienstag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, gebietsweise schauerartiger Regen. Maximal 15 bis 20 Grad. Mäßiger bis frischer, in Böen starker bis stürmischer Westwind.

Am Mittwoch in Nordbayern stark bewölkt und örtlich Regen, nach Süden zu vermehrt Sonne. Höchstwerte zwischen 15 und 21 Grad. Mäßiger, zum Teil stark böiger Südwestwind.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.