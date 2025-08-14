Sonne genießen! Nach heute ändert sich die Wetterlage im Allgäu

Noch einmal dominiert in dieser Woche die Sonne. Spätestens ab morgen ändert sich das auch im Allgäu. Der Feiertag könnte gebietsweise den Regen zurückbringen. Örtlich sind vom Deutschen Wetterdienst auch starke Gewitter vorhergesagt. Aber heute ist noch einmal Sommer im Allgäu.

Die Temperaturen erreichen heute am Donnerstag hochsommerliche 29 Grad in Oberstdorf, Füssen und Kempten sowie 30 Grad in Memmingen und Kaufbeuren.

Hitzewarnung gilt auch heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind. Aber: Es gilt eine Hitzewarnung bis heute, 19 Uhr.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Donnerstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute in Bayern samt Allgäu viel Sonnenschein, am Nachmittag lockere Quellbewölkung und auch zeitweise mal hohe Wolkenfelder. In den Mittelgebirgen sowie am Steinernen Meer ein kurzer Gewitterschauer nicht ausgeschlossen. Sehr heiß mit Höchstwerten von 32 Grad an den Alpen und bis 38 Grad im Maintal. Schwacher Nordostwind.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: Am Freitag am Vormittag viel Sonnenschein, am Mittag jedoch häufig aufkommende starke Gewitter. Örtliche Unwetter durch heftigen Starkregen, Hagel und Orkanböen sehr wahrscheinlich! Heiß mit 30 Grad an den Alpen und 36 Grad in Unterfranken. Abseits von Gewittern schwachwindig, bei Gewittern häufig stürmische Böen, örtlich aber auch Orkanböen!

Am Samstag teils Sonne, teils Wolken. Anfangs vereinzelt, im Tagesverlauf vermehrt Schauer und Gewitter. Vor allem in Südbayern hohes Risiko für örtliche Unwetter! Am freundlichsten in Franken, dort nur geringe Gewitterneigung. Nicht mehr so heiß mit maximal 25 bis 31 Grad. Mäßiger, zeitweise etwas auflebender Wind aus West bis Nord.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.