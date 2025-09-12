Wolken und Regen! Wie kalt wird das Wetter am Wochenende im Allgäu?

Auch heute am Freitag hängen viele Wolken am Himmel über dem Allgäu. Die Sonne hat kaum eine Chance, dafür regnet es gebietsweise immer wieder. Auch der Wettertrend fürs Wochenende ist wenig verlockend: viele Wolken, gelegentlich Regen, immerhin ein kleines bisschen wärmer.

Die Temperaturen erreichen heute am Freitag nicht spätsommerliche 13 Grad in Kempten und Oberstdorf oder 14 Grad in Füssen, Memmingen und Kaufbeuren.

Keine Warnung vor markantem Wetter heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Freitag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute in Bayern samt Allgäu anfangs viele Wolken, von West nach Ost durchziehend gebietsweise schauerartiger Regen. Von den Alpen über das Vorland bis nach Niederbayern auch im weiteren Verlauf stark bewölkt und örtlich einige Tropfen, sonst zunehmende Sonnenanteile und meist trocken. Maximal 16 bis 21 Grad. Mäßiger, in Franken stark böiger Wind aus Südwest bis West.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Samstag mehr Wolken als Sonne. Zunächst nur selten Regen oder Schauer, am ehesten im westlichen Franken sowie zwischen Alpen und Bayerischem Wald. Zum Abend im Süden vermehrt aufkommender Regen. Maximal 18 bis 22 Grad und schwacher bis mäßiger, in Franken mitunter etwas auffrischender Wind aus Süd bis Südwest.

Am Sonntag nach Osten hin anfangs noch häufig, sonst nur mehr gelegentlich Regen oder Schauer, in Franken auch kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Am Nachmittag von Südwesten her immer mehr Sonne. Höchsttemperatur zwischen 16 und 20 Grad und mäßiger, gelegentlich auffrischender Wind um West.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.