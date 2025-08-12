Hoch Julia gefällt es hier! Wie lange scheint die Sonne im Allgäu?

Tiefdruckgebiete haben gegen Hoch Julia auch am Dienstag keine Chance. Heute wird es überall im Allgäu hochsommerlich warm und von viel Sonnenschein geprägt. Regen steht heute nicht auf der Wetterkarte.

Die Temperaturen erreichen heute am Dienstag hochsommerliche 30 Grad in Füssen, Kempten und Oberstdorf sowie 31 Grad in Memmingen und Kaufbeuren.

Hitzewarnung heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind. Aber: Es gilt eine Hitzewarnung bis heute, 19 Uhr.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Dienstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu meist sonnig bei wenigen Wolken, an den Alpen gegen Nachmittag öfter harmlose Quellwolken. An den östlichen Mittelgebirgen sehr warme 29, sonst hochsommerlich heiß bei bis 34 Grad am unteren Main. Schwacher bis mäßiger Wind meist um Ost, im Allgäu im Tagesverlauf Winddrehung auf Südwest.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: Am Mittwoch viel Sonne. Vor allem in Alpennähe und entlang der östlichen Mittelgebirge entwickelnde Quellbewölkung, am Nachmittag und Abend aber nur geringe Schauer- oder Gewitterneigung. Sehr heiß mit 33 bis 38 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, überwiegend um West.

Am Donnerstag zunächst sonnig. Am Nachmittag und Abend lockere Quellbewölkung und hohes Risiko für örtlich starke oder schwere Gewitter samt Unwettern mit Hagel und orkanartigen Böen! Hitze bei Höchstwerten von 32 Grad am Inn und bis 39 Grad am Main. Schwacher Wind um Ost.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

