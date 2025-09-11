Sonne, Wolken, Regen! Wie wird das Wetter vor dem Wochenende im Allgäu?

Vielen Wolken, kaum Sonne, immer wieder leichter Regen – der Donnerstag wird wenig erbaulich im Allgäu. Vom Atlantik kommt feuchte Luft. Auch der Wettertrend fürs anstehende Wochenende ist wenig verlockend.

Die Temperaturen erreichen heute am Donnerstag nicht sommerliche 16 Grad in Füssen, Oberstdorf und Kempten sowie 17 Grad in Memmingen und Kaufbeuren.

Keine Warnung vor markantem Wetter heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Donnerstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute in Bayern samt Allgäu anfangs noch örtlich Nebel. Bei wechselnder bis starker Bewölkung von Westen her Schauer, oder zeitweise Regen. Im Tagesverlauf vor allem in den südwestlichen Regionen öfter Sonne. Höchstwerte zwischen 17 und 22 Grad. Zunehmend mäßiger, mitunter stark böiger Wind aus Südwest bis West.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Freitag unterschiedlich bewölkt. Zeitweise etwas Regen oder einzelne Schauer. Maximal 16 bis 21 Grad. Oft mäßiger, in Franken auch frischer und mitunter stark böiger Wind aus Südwest bis West.

Am Samstag mehr Wolken als Sonne. In der zweiten Tageshälfte in Alpennähe und in Unterfranken aufkommende Schauer, eventuell auch Gewitter. Höchstwerte 17 bis 22 Grad. Mäßiger Wind um Südwest.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.