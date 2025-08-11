Es bleibt heiß! Wie lange gilt die Hitzewarnung auch für das Allgäu?

Tiefdruckggebiete haben gegen Hoch Julia auch zum Wochenstart keine Chance. Der Montag wird überall im Allgäu hochsommerlich warm und von viel Sonnenschein geprägt. Regen steht heute und auch am Wochenende nicht auf der Wetterkarte.

Die Temperaturen erreichen heute am Montag hochsommerliche 27 Grad in Füssen, kempten, Kaufbeuren und Memmingen sowie 28 Grad in Oberstdorf.

Hitzewarnung heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind. Aber: Es gilt eine Hitzewarnung bis heute, 19 Uhr.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Montag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute in Bayern samt Allgäu erneut reichlich Sonne. Nur über den Alpen und dem Bayerwald einige lockere Quellwolken. Sehr warm bis heiß mit maximal 26 bis 31 Grad. Mäßiger, zeitweise auffrischender Wind aus Nordost bis Ost.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: am Dienstag fast ungestörter Sonnenschein. Hochsommerlich heiß mit maximal 28 bis 34 Grad. Schwacher Wind, bevorzugt aus östlichen Richtungen.

Am Mittwoch sonnig. Heiß bei Höchstwerten von 31 bis 36 Grad. Schwachwindig.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

