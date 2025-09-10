Nach dem Nebel wartet der Regen! So wird das Wetter zur Wochenmitte im Allgäu

Zur Wochenmitte bringt ein Tiefdruckgebiet aus dem Süden Europas etwas Regen nach Bayern samt Allgäu. Der Mittwoch beginnt gebietsweise mit dichtem Nebel. Ab dem späten Nachmittag lassen bleibt es stark bewölkt, aber trocken.

Die Temperaturen erreichen heute am Mittwoch nicht sommerliche 14 Grad in Füssen und Kaufbeuren, 15 Grad in Oberstdorf, Memmingen und Kempten.

Warnung vor Nebel im Ostallgäu in den Morgenstunden

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind. Für das Ostallgäu gibt es eine Nebelwarnung, die bis Mittwoch, 9 Uhr gilt.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Mittwoch

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu oft wolkenverhangen, anfangs auch nebelig trüb. Im Tagesverlauf von Süden ausbreitender Regen. Im westlichen Franken seltener nass, dort die besten Chancen auf etwas Sonne. In Alpennähe um 16, am Untermain bis 21 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost, im nördlichen Franken um Süd.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Regen oder Schauer, vereinzelt evtl. auch Gewitter. Zwischendurch aber auch Sonne. Zum Abend allgemein meist trocken und öfter Sonne. Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad. Schwacher bis mäßiger, in Franken mitunter frischer Südwestwind.

Am Freitag unterschiedlich bewölkt, zeit- und gebietsweise etwas Regen oder Schauer. Maximal 17 bis 21 Grad und oft mäßiger, in Franken auch frischer und mitunter stark böiger Wind aus Südwest bis West.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.