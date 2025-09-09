Der Herbst ist da! So wird das Wetter in der letzten Woche der Sommerferien

Der Trend ist nicht so verlockend. Es wird heute am Dienstag vielerorts im Allgäu regnen. Und windig ist es tagsüber außerdem. Gewitter sind ebenfalls möglich. Am Abend und in der Nacht dominieren die Wolken in der letzten Woche der Sommerferien.

Die Temperaturen erreichen heute am Dienstag kaum sommerliche 16 Grad in Oberstdorf, 17 Grad in Füssen, Kaufbeuren oder Kempten sowie 18 Grad in Memmingen.

Keine Warnung vor Unwetter heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Dienstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute in Bayern samt Allgäu anfangs verbreitet Nebel. Von Südwesten teilweise kräftiger Regen, örtlich auch Blitz und Donner nicht ausgeschlossen. Auf dem Weg nach Nordosten nachlassende Niederschläge. Vor dem Regen nach Osten hin bis Mittag noch Sonne, dahinter ebenfalls Auflockerungen. Von West nach Ost 18 bis 23 Grad. Schwacher bis mäßiger, auf West drehender und im Alpenvorland vorübergehend stark böiger Wind.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Mittwoch stark bewölkt bis bedeckt und im Tagesverlauf von Süden/Südwesten neuer Regen. Trockene Phasen am ehesten Richtung Unterfranken. Maximal 15 bis 20, im Raum Aschaffenburg bis 22 Grad. Schwacher, von Ost auf Nord drehender Wind.

Am Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Zwischendurch aber auch Sonne. Zum Abend allgemein meist trocken und öfter Sonne. Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad. Schwacher bis mäßiger, in Franken mitunter frischer Südwestwind.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

