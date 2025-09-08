Vorbereitung auf den Herbst! So wird das Wetter in der letzten Woche der Sommerferien

Bayerns letzte Woche der Sommerferien startet im Allgäu wechselhaft. Neben sonnigen Abschnitten hängen auch viele Wolken am Himmel. Auch regnen kann und wird es heute am Montag immer wieder. Gewitter sind ebenfalls möglich.

Die Temperaturen erreichen heute am Montag kaum sommerliche 21 Grad in Füssen und Oberstdorf oder 22 Grad in Kaufbeuren Kempten sowie Memmingen.

Keine Warnung vor Unwetter heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Montag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute in Bayern samt Allgäu abseits anfänglichen Nebels bzw. Hochnebels nach Osten hin noch öfter Sonne, von Westen dagegen zunehmend dichtere Wolken. An den Alpen und in der Westhälfte Bayerns ab dem Nachmittag einzelne Schauer oder Gewitter. Mit 21 bis 25 Grad recht warm. Schwacher bis mäßiger, von Süd im Tagesverlauf auf West bis Nordwest drehender Wind.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Dienstag stark bewölkt bis bedeckt und von West nach Ost Regen, einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Vor allem in Franken vorübergehend auch kräftige Niederschläge. Höchstwerte zwischen 18 Grad im Allgäu und 23 Grad an der unteren Donau. Mäßiger, mitunter böig auffrischender Westwind.

Am Mittwoch viele Wolken und von Süden neuer Regen. Maximal 17 bis 22 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, vorwiegend aus nördlichen bis östlichen Richtungen.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.