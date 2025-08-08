Eitel Sonnenschein im Allgäu! Wie traumhaft wird das Wochenende?

Das erste Ferien-Wochenende ist da und das Wetter zeigt sich von seiner schönen Seite. Heute am Freitag wechseln sich im Allgäu tagsüber lockere Wolkenfelder und noch viel mehr Sonne ab. Regen steht heute und auch am Wochenende nicht auf der Wetterkarte.

Die Temperaturen erreichen heute am Freitag hochsommerliche 28 Grad in Oberstdorf sowie 29 Grad in Füssen, Kempten, Memmingen und Kaufbeuren.

Keine Unwetterwarnung heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Freitag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute in Bayern samt Allgäu viel Sonne, in Südbayern oftmals wolkenlos. Erwärmung auf 27 bis 32 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, von Süd auf West drehend.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: am Samstag teilweise durch Schleierwolken getrübter Sonnenschein. Abgesehen davon am Alpenrand geringes Gewitterrisiko. Maxima zwischen 29 und 34 Grad. Schwacher bis mäßiger, auf Nordwest drehender Wind.

Am Sonntag viel Sonne. Nachmittags an den Alpen vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte zwischen 26 und 32 Grad. Meist schwacher Wind um Nord.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.