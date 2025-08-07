Geht doch! Der Sommer ist zurück im Allgäu – wie lange bleibt er diesmal?

Das erste Ferien-Wochenende naht und das Wetter zeigt sich immer mehr von seiner schönen Seite. Heute am Donnerstag wechseln sich im Allgäu tagsüber lockere Wolkenfelder und Sonne ab. Regen steht am „kleinen Freitag“ mal nicht auf der Wetterkarte.

Die Temperaturen erreichen heute am Donnerstag fast sommerliche 24 Grad in Füssen, Kempten, Memmingen und Oberstdorf oder 25 Grad in Kaufbeuren.

Keine Unwetterwarnung heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Donnerstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute in Bayern samt Allgäu häufig Sonne und nur lockere Wolkenfelder. Temperaturanstieg auf 24 Grad in Hochfranken und 29 Grad an der Donau. Schwacher bis mäßiger und mitunter etwas auffrischender Wind, vorwiegend um Südwest.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: Am Freitag viel Sonne und bei Höchstwerten von 27 bis 32 Grad zunehmend sehr warm bis heiß. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest.

Am Samstag teilweise durch Schleierwolken getrübter Sonnenschein. Abgesehen davon am Alpenrand geringes Gewitterrisiko. Maxima zwischen 28 und 34 Grad. Schwacher bis mäßiger, auf Nordwest drehender Wind.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.