Neuschnee naht! So nass wird der Dienstag im Allgäu

Das Wetter wird heute im Allgäu nicht so schön. Von morgens bis abends regnet es immer wieder. Es gibt Regenschauer oder anhaltend Regen. Viele Wolken sind am Dienstag immer zu sehen.

Die Temperaturen erreichen heute am Dienstag 11 Grad in Oberstdorf und Füssen sowie 12 Grad in Memmingen, Kempten und Kaufbeuren.

Bis in den Vormittag hinein ab und zu Nebel, vereinzelt mit Sichten unter 150 m. In der Nacht zum Mittwoch öfter Sichteinschränkungen. In den Alpen, oberhalb ca. 2000 m von heute Früh bis Mittwochfrüh bis 10 cm Neuschnee. Nordseitig, im Hochgebirge bis ca. 20 cm nicht ausgeschlossen.

Warnung vor Schneefall ab 2000 Metern Höhe im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind. Mit einer Ausnahme: Für das Oberallgäu gibt es bis Mittwoch, 8 Uhr, eine Schneefallwarnung ab 2000 Metern. Verbreitet wird es glatt.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Dienstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu meist stark bewölkt, im Tagesverlauf häufiger werdende Regenschauer, Schwerpunkt von Mittelfranken, über das Alpenvorland, bis zu den Alpen. Einzelne Blitze vor allem nachmittags und abends nicht ausgeschlossen. Im Hochgebirge Neuschnee. Kühl mit 11 bis 16 Grad. Schwacher Wind aus Ost bis Nordost, an den Alpen hingegen aus Nordwest bis West.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Mittwoch im Tagesverlauf häufig hervorkommende Sonne, teils tief-blauer Himmel mit fluffigen Quellwolken. In den östlichen Mittelgebirgen, aber auch an den Alpen daraus ein paar Tropfen, zum Abend hier stark bewölkt. In den östlichen Mittelgebirgen teils mäßig kalt mit maximal 9 Grad, an Main und Donau hingegen milde 16 Grad. Schwacher, im Allgäu und in den östlichen Mittelgebirgen auch mäßiger Nordostwind.

Am Donnerstag im westlichen Franken mehr Sonne, im Bayerischen Wald und dem Chiemgau hingegen mehr Wolken und eventuell ein paar Tropfen. Sehr kühl bei 9 bis 14 Grad. Schwacher bis mäßiger, zeitweise auffrischender Nordostwind.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.