Wolken, Sonne, weniger Regen! So wird das Allgäu-Wetter zum Start in die Woche

Zum Wochenstart ist das Wetter im Allgäu meist wolkig. Allerdings auch mit sonnigen Abschnitten und kaum Regen. Erst zur Nacht zieht sich am Montag die Wolkendecke wieder dichter zu.

Die Temperaturen erreichen heute am Montag 14 Grad in Oberstdorf sowie 15 Grad in Füssen, Memmingen, Kempten und Kaufbeuren.

Bis zum frühen Vormittag sind lokal Nebel mit Sichten auch unter 150 m möglich. In der Nacht zum Dienstag nur vereinzelt dichterer Nebel.

Keine Wetter-Warnungen heute fürs Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Montag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu früh meist stark bewölkt oder neblig-trüb. Vom westlichen Franken bis nach Südbayern im Tagesverlauf einzelne Schauer. Dort zwischen vielen Wolken nur gelegentlich, in Ostbayern auch längere Zeit Sonne. Maximal 14 bis 20 Grad mit den höchsten Werten an der Donau. Schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Dienstag von Unterfranken bis zu den Alpen teils länger andauernder Regen. In den östlichen Regionen überwiegend trocken, nur einzelne Schauer und zeitweise auch Auflockerungen. Höchstwerte von kühlen 12 Grad in den östlichen Mittelgebirgen bis 17 Grad am Main. Schwacher Wind aus Nordost bis Ost.

Am Mittwoch freundlicher Sonne-Wolken-Mix. Vom Bayerischen Wald bis in das Chiemgau am Nachmittag gebietsweise schwache Regenschauer. Kühle 10 bis 14, in Unterfranken örtlich bis 16 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordostwind.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.