Keine guten Aussichten! So nass wird das Wochenende im Allgäu

Auch heute gibt es im Allgäu viele Wolken und einzelne Schauer. Abends und nachts in Schwaben und im Allgäu einzelne Gewitter möglich. Regelmäßig regnen wird es ohnehin. Auch das Wochenende wird allenfalls durchwachsen im Allgäu.

Die Temperaturen erreichen heute am Freitag 14 Grad in Füssen und Oberstdorf sowie 15 Grad in Memmingen, Kempten und Kaufbeuren.

Keine Wetter-Warnungen heute fürs Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Freitag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu stark bewölkt bis bedeckt. Vereinzelt kurze Regenschauer. Nachmittags südlich der Donau von Südosten Auflockerungen. Zum Abend im südlichen Schwaben und dem Allgäu geringes Gewitterrisiko.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Samstag stark bewölkt bis bedeckt, im äußersten Osten Bayerns auch zeitweise Auflockerungen. Vor allem nach Westen zeitweise unergiebiger Regen. Nachmittags einzelne Schauer. Sehr kühle 12 Grad im Oberallgäu, im Passauer Land bis 19 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Am Sonntag nach einem stark bewölkten und anfangs lokal nebligen Tagesbeginn folgen zum Nachmittag gebietsweise Auflockerungen. Am Alpenrand bis zum Mittag einzelne Schauer, sonst meist trocken. Maximal 15 bis 20 Grad. Schwacher Wind um Ost.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.