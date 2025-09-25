Schneefall-Warnung! So nass wird der Donnerstag im Allgäu

Auch im Donnerstag regnet es vielerorts immer wieder im Allgäu. Das gilt vor allem für die Morgenstunden. Es bleibt heute überall stark bewölkt. Der Herbst ist da!

In den Alpen auf 1800 bis 2000 m absinkende Schneefallgrenze, oberhalb davon im Hochgebirge bis zum Vormittag örtlich bis 10 cm Neuschnee.

Die Temperaturen erreichen heute am Donnerstag 11 Grad in Füssen und Oberstdorf sowie 13 Grad in Memmingen, Kempten und Kaufbeuren.

Keine Wetter-Warnungen heute fürs Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind - mit einer Ausnahme: Oberhalb von 2000 Metern gilt bis 9 Uhr eine Warnung vor Schneefall.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Donnerstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu überwiegend stark bewölkt. In Nordbayern zunächst noch Regen, sonst Übergang in einzelne Schauer. An den Alpen geringes Gewitterrisiko. Auflockerungen später am ehesten in Südbayern. Im Hofer Land nur 7, im Südosten Bayerns bis 16 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost, in Südbayern anfangs um West.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Freitag weiterhin dicht bewölkt und vor allem in Schwaben und im westlichen Franken Regen, nach Osten hin einzelne Schauer. In Niederbayern gelegentlich auch etwas Sonne. Höchstwerte von 12 bis 19 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, vorwiegend aus nordöstlichen Richtungen.

Am Samstag wechselnd bis stark bewölkt, örtlich etwas Regen. Maximal 13 bis 18 Grad. Schwachwindig.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

