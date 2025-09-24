Neuschnee und Dauerregen im Allgäu - In Baden-Württemberg drohen Überschwemmungen

Es wird nass heute im Allgäu. Richtig nass. Morgens ist es meistens stark bewölkt und es regnet nur gelegentlich. Das ändert sich spätestens am Nachmittag. Dann setzt in vielen Gebieten des Allgäus Dauerregen ein. Keine Frage: Der Herbst ist da!

In den Alpen bis zu Abend auf 1800 bis 2000 m sinkende Schneefallgrenze, oberhalb im Hochgebirge bis Donnerstagfrüh örtlich bis 10 cm Neuschnee.

Die Temperaturen erreichen heute am Mittwoch in der Mittagszeit gerade 10 Grad in Füssen, Memmingen, Kempten und Kaufbeuren sowie 12 Grad in Oberstdorf.

Keine Wetter-Warnungen heute fürs Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

DWD warnt: Heftiger Dauerregen in Baden-Württemberg

Es schüttet wie aus Eimern. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ziehen am Mittwoch kräftige Dauerschauer über Baden-Württemberg. «Vor allem in den nördlichen Gegenden gibt es einen Übergang zum Dauerregen bis Donnerstagfrüh», sagte ein DWD-Sprecher. Der DWD gab daher für die Regierungsbezirke Karlsruhe und Stuttgart eine Unwetterwarnung der Stufe drei von vier bis Donnerstagmorgen heraus.

Bis Donnerstagfrüh könnten Wassermengen von 50 bis 80 Liter pro Quadratmeter fallen. Vor allem im Norden Baden-Württembergs sind die höchsten Regenmengen von bis zu 100 Liter pro Quadratmeter möglich. Zum Vergleich: In Mannheim fallen laut DWD im September im Schnitt insgesamt 53,5 Liter pro Quadratmeter.

Es bestehe eine erhöhte Gefahr vor lokalen Überschwemmungen oder vollgelaufenen Kellern, so der DWD. In manchen Gegenden im Südwesten könnte es innerhalb weniger Stunden so viel regnen wie sonst nur in einem Monat.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Mittwoch

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute in Bayern samt Allgäu von Südwesten her ausbreitender, zum Teil kräftiger Regen, dabei meist trüb oder bedeckt. In Alpennähe am Nachmittag und Abend vereinzelt kurze Gewitter. Kühl bei Höchsttemperaturen von 10 bis 15 Grad. Mäßiger, teilweise stark böiger Wind aus Nordost.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Donnerstag überwiegend stark bewölkt, zeitweise Regen, im Norden länger anhaltend. Weiterhin kühl bei maximal 9 Grad am Fichtelgebirge und bis 15 Grad an der unteren Donau. Schwacher bis mäßiger Wind aus nordöstlichen Richtungen.

Am Freitag weiterhin dicht bewölkt und vor allem in Schwaben und im westlichen Franken Regen, nach Osten hin einzelne Schauer. In Niederbayern gelegentlich auch etwas Sonne. Höchstwerte von 12 bis 18 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, vorwiegend aus nordöstlichen Richtungen.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

