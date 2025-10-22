Es wird stürmisch! Das sind die Aussichten fürs Allgäu-Wetter am Mittwoch

Heute wird kein schöner Tag für alle Freunde der Sonne im Allgäu. Wer den Regen liebt, der wird diesen Mittwoch lieben. Es regnet heute im Allgäu fast überall, mal anhaltend mal schauerartig. Auch die kommenden Tage bleiben nicht ohne Niederschlag. Und morgen wird‘s dann richtig stürmisch im Allgäu.

Die Temperaturen erreichen heute am Mittwoch 13 Grad in Memmingen sowie 14 Grad in Füssen, Kempten, Kaufbeuren und Oberstdorf.

Keine Warnmeldungen im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Mittwoch

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu meist bedeckt und verbreitet leichter Regen, am Nachmittag und Abend im Norden über weite Strecken niederschlagsfrei. Maximal 12 bis 16 Grad. Schwacher, zeitweise mäßig auffrischender Wind aus südlicher bis südwestlicher Richtung.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Donnerstag anfangs oft stark bewölkt und Regen, zeitweise kräftiger. In der zweiten Tageshälfte von Nordwest nach Südost durchziehender schauerartiger Regen mit Gewittern und orkanartigen Böen. Im Südosten noch länger trocken. Maxima zwischen 12 und 16 Grad. Mäßiger, in Böen zeitweise starker bis stürmischer Südwestwind. In exponierten Lagen schwere Sturmböen, auf Alpengipfeln teils orkanartige Böen.

Am Freitag stark bewölkt. Nur selten Sonne, vor allem südlich der Donau. Einzelne Regenschauer, auf den Gipfeln des Bayerwaldes und der Alpen Schnee. Vereinzelt auch Gewitter. Höchste Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad. Mäßiger, in Böen starker bis stürmischer Südwestwind. Auf den Gipfeln Sturmböen, exponiert auch schwere Sturmböen.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

