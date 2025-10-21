Kein schöner Trend! So nass wird das Wetter heute im Allgäu

Auch der zweite Tag der Woche im Allgäu bietet kein schönes Herbstwetter. Es ist heute überall stark bewölkt bis bedeckt. Immer wieder kann es regnen oder Schauer geben. In der Nacht auch anhaltender Regen möglich. Auch die kommenden Tage bleiben nicht ohne Niederschlag.

Die Temperaturen erreichen heute am Dienstag 13 Grad in Oberstdorf und Kempten, 14 Grad in Füssen, Kaufbeuren und Memmingen.

Keine Warnmeldungen im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Dienstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute in Bayern samt Allgäu bei wechselnder bis starker Bewölkung zeitweise Regen bzw. Schauer. Längere trockene Abschnitte anfangs im Südosten. Höchstwerte zwischen 13 und 18 Grad. Mäßiger, in Böen örtlich stark auffrischender Wind um Süd.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Mittwoch stark bewölkt. Dabei gelegentlich Regen. Maximal 13 bis 17 Grad. Mäßiger, zeitweise auffrischender Wind aus südlicher Richtung.

Am Donnerstag oft stark bewölkt und von Franken und Württemberg im Tagesverlauf ostwärts ausbreitender Regen, vorübergehend auch mal kräftiger. Maxima zwischen 13 und 18 Grad. Mäßiger, in Böen zeitweise starker bis stürmischer Südwestwind. In exponierten Lagen Sturmböen, auf Alpengipfeln teils orkanartige Böen.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.