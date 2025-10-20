Trüber Tag mit Sprühregen! So wird das Wetter zum Wochenstart im Allgäu

Die Woche beginnt im Allgäu mit vielen Wolken. Heute kann es dabei gebietsweise vor allem ab den Mittagsstunden immer mal wieder Sprühregen geben. Auch die kommenden Tage bleiben nicht ohne Niederschlag.

Die Temperaturen erreichen heute am Montag 16 Grad in Füssen, Kaufbeuren und Oberstdorf sowie 15 Grad in Kempten und Memmingen.

Keine Warnmeldungen im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Montag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu an den Alpen und im Südosten trotz hoher Wolkenfelder längere Zeit noch etwas Sonnenschein, sonst meist bedeckt. In Unterfranken ab Mittag verbreitet Regen, am Nachmittag und Abend auch in Ober- und Mittelfranken sowie in Schwaben zwischendurch ein paar Tropfen. Zwischen Rhön und Frankenwald teils nur 10 Grad, am föhnigen Alpenrand bis 18 Grad. Schwacher bis mäßiger, teils auffrischender Wind aus Süd bis Südost. In den Alpen mit Föhn zeitweise stark böiger Wind.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Dienstag bei oftmals dichter Bewölkung weiter unbeständig mit Regen oder Schauern. Längere trockene Abschnitte mit Wolkenlücken am ehesten im Südosten. Bei Höchstwerten zwischen 13 und 18 Grad mäßiger, in Böen stellenweise stark auffrischender Wind um Süd.

Am Mittwoch stark bewölkt, dabei gelegentlich Schauer oder Regen. Maximal 13 bis 17 Grad. Mäßiger, zeitweise auffrischender Wind aus südlicher Richtung.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

