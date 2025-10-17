Grau in Grau! So wird das Wetter im Allgäu heute und am Wochenende

Heute am Freitag ist es im Allgäu fast überall meist stark bewölkt. Gelegentlich schaut heute in der Region auch die Sonne vorbei. Niederschläge gibt es unmittelbar vor dem Wochenende nur selten. Es bleibt frisch. Das Wochenende bringt keine gravierenden Wetteränderungen. Der schönste Tag wird der Samstag.

Die Temperaturen erreichen heute am Freitag 10 Grad in Füssen und Kempten sowie 11 Grad in Oberstdorf und Kaufbeuren und 12 Grad in Memmingen

Keine Warnmeldungen im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Freitag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu grau und trüb, nördlich der Altmühl auch geringer Nieselregen. Gegen Nachmittag auch mal kurze Auflockerungen. Kühl bei 10 bis 14 Grad. Schwacher Wind aus nördlichen Richtungen.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Samstag anfangs überwiegend stark bewölkt oder trüb. Von Norden her vermehrt Auflockerungen und öfter Sonne. In Hochfranken örtlich nur 8, bei Sonne an Main und Donau bis 14 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Allgäu zeitweise auffrischender Nordostwind.

Am Sonntag nach Auflösung örtlicher Nebelfelder viel Sonne, von Westen her jedoch auch zeitweise wolkig durch hohe Wolkenfelder. Höchstwerte von 9 bis 15 Grad, mit den höchsten Werten am Alpenrand. Schwacher bis mäßiger, im Tagesverlauf gebietsweise auffrischender Ostwind.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.