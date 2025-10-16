Ruhiges Herbstwetter! So wolkig wird das Wetter im Allgäu heute bis zum Wochenende

Heute am „kleinen Freitag“ ist es im Allgäu fast überall meist stark bewölkt. Gelegentlich schaut am Donnerstag in der Region auch die Sonne vorbei. Niederschläge gibt es heute so kurz vor dem Wochenende nur selten. Es bleibt frisch. Das Wochenende wird keine gravierende Wetteränderung bringen.

Die Temperaturen erreichen heute am Donnerstag 11 Grad in Füssen, Kaufbeuren, Memmingen und Kempten sowie 12 Grad in Oberstdorf.

Offizielle Warnung vor Nebel in Kempten, Kaufbeuren und Memmingen

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind. Aber: Es gilt eine aktuelle Warnung vor Nebel (bis Donnerstag, 9 Uhr) für Kempten, Kaufbeuren und Memmingen, Teilweise beträgt die Sicht weniger als 150 m.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Donnerstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu überwiegend grau und trüb, in Franken und der Oberpfalz vereinzelt auch etwas Nieselregen. Allenfalls auf den Mittelgebirgen und an den Alpen kurz hervorspitzende Sonne. Örtlich 9 Grad im Alpenvorland, in Unterfranken bis 14 Grad. Schwacher Wind aus Nordwest bis Nordost.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Freitag bis Mittag vorwiegend bedeckt, teils auch trüb mit etwas Niesel. Am Nachmittag hingegen teils fluffige Quellwolken aber kaum Sonne. Mild bei 11 bis 14 Grad. Schwacher Wind um Nord.

Am Samstag anfangs überwiegend stark bewölkt oder trüb. Von Norden her mehr Auflockerungen und öfter Sonne, vereinzelt aber ein paar Tropfen. Maximal 8 bis 13 Grad. Meist schwacher Wind um Nordost.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.