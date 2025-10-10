Goldener Herbst! So wird das Wetter im Allgäu heute und am Wochenende

Heute ist es nach Nebelauflösung im Allgäu meist wolkig mit zahlreichen sonnigen Abschnitten. Niederschläge sind gebietsweise am Freitag nur selten möglich. Und die weiteren Aussichten sind vielversprechend: Auch am Wochenende wird es nicht regnen, aber die Sonne wird immer wieder scheinen.

Die Temperaturen erreichen heute am Freitag 13 Grad in Kaufbeuren, 14 Grad in Füssen, Memmingen und Kempten sowie 15 Grad in Oberstdorf.

Offizielle Warnung vor Nebel in Kempten, Kaufbeuren und Memmingen

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind. Aber: Es gilt eine aktuelle Warnung vor Nebel (bis Freitag, 9 Uhr) für Kempten, Kaufbeuren und Memmingen.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Freitag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu zunächst oft trüb durch Nebel oder Hochnebel. Im weiteren Tagesverlauf meist stark bewölkt bis bedeckt, nachmittags zunehmend Auflockerungen. Vor allem Richtung Alpen auch längere sonnige Phasen möglich. Höchsttemperaturen zwischen 13 und 17 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nord.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Samstag nach Nebelauflösung im Norden stark bewölkt, im Süden heiter mit längeren sonnigen Abschnitten. Nachmittags auch im Norden mehr Auflockerungen. Mild bei höchstens 13 bis 18 Grad und meist schwachem Wind aus nördlichen Richtungen.

Am Sonntag nach oft neblig-trübem Tagesbeginn meist stark bewölkt. Zum Nachmittag gebietsweise einige Auflockerungen. Bei anhaltendem Hochnebel nur maximal 12, an den sonnigen Alpen bis 17 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, meist um Nord.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.