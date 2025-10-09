So herbstlich wird das Wetter am Donnerstag im Allgäu

Heute ist es im Allgäu meist stark bewölkt. In den Morgenstunden und am Mittag kann es gebietsweise auch gelegentlich leicht regnen. Auch tagsüber bestimmen Wolken das Geschehen, aber es bleibt fast überall trocken.

Die Temperaturen erreichen heute am Donnerstag 13 Grad in Memmingen, Kaufbeuren und Oberstdorf sowie 14 Grad in Füssen und Kempten.

Keine Wetterwarnungen für heute im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Donnerstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute in Bayern samt Allgäu zunächst dichte Wolken und gelegentlich etwas Regen. Am Nachmittag und Abend in Nordbayern Auflockerungen mit Sonne und meist trocken, an den Alpen und im östlichen Vorland einzelne leichte Schauer. Höchstwerte zwischen 13 Grad im Hofer Land und bis 18 Grad in Mainfranken und an der Donau. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Freitag zunächst oft trüb durch Nebel oder Hochnebel. Im weiteren Tagesverlauf wechselnd bis stark bewölkt aber weitgehend trocken, bevorzugt in Alpennähe viel Sonne. Höchsttemperaturen zwischen 13 und 18 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nord.

Am Samstag ruhiges Herbstwetter. Dabei in der ersten Tageshälfte teilweise trüb durch Nebel oder Hochnebel, vor allem am Nachmittag aber auch häufig Sonne. Mild bei 13 bis 18 Grad und meist schwachem Wind aus nördlichen Richtungen.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.