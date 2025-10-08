Sonne, Wolken, Nebel! So wird das Wetter am Mittwoch im Allgäu

Heute zur Wochenmitte ist es meist wolkig bis stark bewölkt im Allgäu. Gebietsweise setzt sich gelegentlich auch die Sonne durch. Niederschläge sind rar gesät.

Die Temperaturen erreichen heute am Mittwoch 14 Grad in Memmingen, 15 Grad in Kaufbeuren, 16 Grad in Kempten, 18 Grad in Oberstdorf sowie 17 Grad in Füssen.

Heute früh und Vormittag vor allem in den höheren Lagen der Mittelgebirge gebietsweise Nebel, zum Teil mit Sichten unter 150 m. In der Nacht zum Donnerstag vor allem im westlichen Vorland lokal dichter Nebel wahrscheinlich.

Vorsicht vor Nebel in Kempten und Memmingen

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind. Aber: Es gibt eine Nebel-Warnung für Kempten (bis Mittwoch, 10 Uhr).

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Mittwoch

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu anfangs oft trüb. Auch im weiteren Tagesverlauf häufig stark bewölkt oder bedeckt. Meist trocken, allenfalls an den östlichen Mittelgebirgen vereinzelt ein paar Tropfen oder etwas Sprühregen. Beste Chancen auf Sonne Richtung Alpen, besonders am westlichen Alpenrand. Maximal 14 bis 18 Grad. Schwachwindig.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Donnerstag zunächst viele Wolken und gelegentlich etwas Regen. Am Nachmittag und Abend von den nördlichen Mittelgebirgen bis zur Donau Auflockerungen. Höchstwerte zwischen 14 und 18 Grad. Schwacher Wind aus Nordwest.

Am Freitag zunächst oft hochnebelartige Bewölkung, im Alpenvorland auch Nebel. Im weiteren Tagesverlauf wechselnd, oft stark bewölkt, vereinzelt ein paar Spritzer Regen. Sonne dann am ehesten Richtung Allgäu bzw. Alpen. Höchsttemperatur zwischen 12 Grad am Frankenwald und 18 Grad am Untermain. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nord.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.