Sonnenschein möglich! So wird das Wetter am Dienstag im Allgäu

Heute in den Morgenstunden kann es im Allgäu noch gebietsweise regnen. Dann bessert sich die Wetterlage und auch die Sonne zeigt sich zwischen den Wolken.

Die Temperaturen erreichen heute am Dienstag 13 Grad in Oberstdorf, Memmingen, Kaufbeuren und Kempten sowie 11 Grad in Füssen.

Vorsicht vor Nebel in der kommenden Nacht

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind. Aber: In der Nacht zum Mittwoch gebietsweise Nebel, gelegentlich Sichtweiten unter 150 m. Außerdem gilt für Regionen oberhalb von 1500 Metern bis Dienstag, 12 Uhr, weiter eine Warnung vor Schneefall (Stufe 1).

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Dienstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute in Bayern samt Allgäu im Südosten bis gegen Mittag abklingender Regen. Sonst niederschlagsfrei, jedoch meist bedeckt. Gegen Abend in Schwaben vermehrt Auflockerungen. Höchstwerte von örtlich 11 Grad in Ostbayern bis 16 Grad am unteren Main. Schwacher bis mäßiger, im östlichen Alpenvorland mitunter frischer Wind um West.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Mittwoch nach Nordosten hin stark bewölkt und örtlich etwas Regen oder Sprühregen. Sonst meist trocken und Richtung Alpen auch gelegentlich Sonne. Maximal 15 bis 19 Grad. Schwachwindig.

Am Donnerstag viele Wolken aber nur vereinzelt etwas Regen. Höchstwerte zwischen 14 und 18 Grad. Schwacher Wind aus Nordwest.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.