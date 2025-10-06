Schneefallgrenze sinkt! So nass wird das Wetter zum Wochenstart im Allgäu

Zum Wochenstart regnet es in manchen Regionen des Allgäu den gesamten Tag. Wenn auch nur leicht. Es bleibt kühl und die Schneefallgrenze liegt bei 1500 Metern. Windig ist es mitunter außerdem. Die Sonne hat gegen die vielen Wolken heute am Montag kaum eine Chance.

Die Temperaturen erreichen heute am Montag 8 Grad in Oberstdorf, 9 Grad in Füssen und Kempten oder 10 Grad in Kaufbeuren und Memmingen.

Bis heute Abend in den Alpen oberhalb 1500 m 5 bis 15 cm, in typischen Nordweststaulagen im Hochgebirge bis 30 cm Neuschnee. In der Nacht zum Dienstag auf etwa 2000 m ansteigende Schneefallgrenze. Darüber noch einmal bis 5, in den höchstgelegenen Staulagen bis 15 cm Schneezuwachs.

Warnung vor Schneefall in höheren Lagen

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind. Aber: Es gibt tagsüber für den Raum Oberstdorf Warnmeldungen vor Wind und leichtem Schneefall (ab 1500 Metern).

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Montag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu stark bewölkt oder bedeckt. Nach Abklingen des Regens im Südosten zunächst durchwegs niederschlagsfrei. Ab Mittag verbreitet sich leichter bis mäßiger Regen, am östlichen Alpenrand anhaltend, oberhalb 1500 m Schnee. Höchsttemperatur zwischen 9 Grad am Oberpfälzer und Bayerischen Wald sowie am Alpenrand und bis 14 Grad an Donau und Untermain. Mäßiger, mitunter stark böiger Wind aus westlichen Richtungen.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Dienstag weiterhin dichte Wolken. Am Vormittag in der Osthälfte häufig, im westlichen Franken und in Schwaben dagegen nur noch gelegentlich etwas Regen. Im Laufe des Nachmittags und am Abend sich ins östliche Ober- und nach Niederbayern zurückziehende Niederschläge. Maxima zwischen 11 Grad entlang der östlichen Mittelgebirge und 17 Grad in Mainfranken. Schwacher bis mäßiger, mitunter frischer Wind um West.

Am Mittwoch nach Nordosten hin stark bewölkt und örtlich etwas Regen oder Sprühregen. Sonst meist trocken und Richtung Alpen auch gelegentlich Sonne. Maximal 15 bis 19 Grad. Schwachwindig.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

