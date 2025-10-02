So schön wird das Wetter heute und am Feiertag mit langem Wochenende

Das Wetter bleibt heute im Allgäu fast überall schön. Immer wieder scheint die Sonne. Der Abend und die Nacht auf den Feiertag bleibt klar. Niederschläge gibt es keine.

Die Temperaturen erreichen heute am Donnerstag 11 Grad in Füssen, Memmingen, Kaufbeuren und Kempten sowie 12 Grad in Grad in Oberstdorf.

Heute früh gebietsweise leichter Frost bis –1 Grad. In der Nacht zum Freitag erneut, schwerpunktmäßig in den Alpen, leichter Frost bis -3 Grad.

Warnung vor Frost im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind. Aber: Es gibt eine Warnmeldung vor Frost bis Donnerstag, 9 Uhr..

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Donnerstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute in Bayern samt Allgäu Vormittag sonnig, vom Bayerischen Wald bis zum Chiemgau hingegen teils stark bewölkt. Am Mittag und Nachmittag lockere Quellbewölkung, am Abend meist wieder wolkenlos. Höchstwerte von kühlen 9 Grad am Frankenwald und milden 15 Grad in der Rhein-Main-Region. Schwacher, am westlichen Alpenrand auch mäßiger Wind aus Ost bis Nordost.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Freitag zunächst überall Sonne, im Tagesverlauf aber von Westen her zunehmend dichte Wolkenfelder. Im westlichen Franken und in Schwaben zum Abend auch schon etwas Regen, sonst noch trocken. Höchstwerte von 11 bis 15 Grad und schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Süd.

Am Samstag wechselnd bis stark bewölkt und zunächst etwas, zum Abend von Nordwesten verbreitet und vorübergehend auch kräftiger Regen. Dann eventuell auch einzelne Gewitter. Richtung Niederbayern noch längere sonnige Abschnitte. Höchstwerte zwischen 11 Grad an Frankenwald und Fichtelgebirge und 17 Grad in Mainfranken, im südlichen Alpenvorland bis 20 Grad. Frischer, in Böen zum Teil starker bis stürmischer Südwest- bis Westwind.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.