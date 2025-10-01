Die Sonne wagt sich hervor! So schön wird der Mittwoch im Allgäu

Das Wetter wird heute im Allgäu besser als in den vergangenen Tagen. Regen gibt es gebietsweise nur noch bis zum Vormittag. Dann scheint am Mittwoch fast überall zwischen wolkigen Abschnitten die Sonne.

Die Temperaturen erreichen heute am Mittwoch 10 Grad in Oberstdorf und Füssen sowie 11 Grad in Memmingen, Kempten und Kaufbeuren.

Heute Morgen sowie in der Nacht zum Donnerstag bisweilen Nebel, örtlich Sichtweiten unter 150 m sowie oberhalb ca. 2000 m bis in die Morgenstunden vereinzelt noch geringer Neuschnee.

Warnung vor Schneefall ab 2000 Metern Höhe im Allgäu

Es gelten aktuell fürs Allgäu keine offizielle Wetterwarnungen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor markantem Wetter wie Starkregen, Gewitter oder Wind. Mit einer Ausnahme: Für das Oberallgäu gibt es bis Mittwoch, 8 Uhr, eine Schneefallwarnung ab 2000 Metern. Verbreitet wird es glatt.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Mittwoch

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute in Bayern samt Allgäu anfangs vor allem im Südwesten Hochnebel, lokal Nebel, in den Alpen gelegentlich noch ein paar Tropfen. Tagsüber Sonne und vorübergehend ausgedehnte Quellwolken. Gegen Abend immer größere Auflockerungen. Höchsttemperatur von 10 bis 17 Grad mit den höchsten Werten am Untermain. Schwacher bis mäßiger Nordostwind.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und Bayern und dem Allgäu voraus: Am Donnerstag in der Westhälfte Bayerns viel Sonne. Nach Osten hin teils wolkig, teils auch stark bewölkt, aber meist trocken. Maxima zwischen 10 Grad an den Alpen und im Bereich der Mittelgebirge und 15 Grad in Mainfranken. Schwacher bis mäßiger, im Allgäu zeitweise auffrischender Wind aus Nordost bis Ost.

Am Freitag zunächst überall Sonne, im Tagesverlauf aber von Westen her ausgedehnte Wolkenfelder. Noch trocken. Höchstwerte von 11 bis 14 Grad und schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Süd.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.