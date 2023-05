Die Pfingstferien und das Wochenende stehen vor der Tür. Pünktlich dazu zeigt sich das Wetter im Allgäu sonnig, freundlich und warm.

Nach einigen eher kalten, trüben und grauen Tagen oder sogar Wochen, wie es einem vorkam, scheint das Wetter im Allgäu nun endlich in Richtung Sommer zu steuern. Gerade rechtzeitig für das Wochenende und die Pfingstferien! Mit durchschnittlich 14 Stunden Sonne und Temperaturen um die 20 Grad, sind die nächsten Tage perfekt für Ausflüge geeignet.

Sonnige Pfingstfeiertage im Allgäu

Lediglich der Freitag geht es mit dem schönen Wetter noch etwas gemächlicher an. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, gibt es am 26. Mai teils lockere, vor allem im Alpenvorland auch stärkere Quellbewölkung.Dennoch ist auch am Freitag schon viel Sonne dabei. Vormittags beträgt die Temperatur noch etwa 13 Grad. Im Laufe des Tages knackt das Thermometer allerdings die 20-Grad-Marke. In der Nacht zum Samstag lösen sich die Wolken dann nach und nach auf.

Das bedeutet: Am Samstag selbst erwartet das Allgäu strahlend blauer Himmel! Nur in den Alpen können gelegentlich kleine Wolken zu sehen sein. Ansonsten ist es bei Höchsttemperaturen um die 20 Grad, den ganzen Tag sonnig im Allgäu. Gebietsweise kann ein böig auffrischender Wind übers Land ziehen.

Der Pfingstsonntag schließt sich dem Samstag an. Bei erneut Temperaturen um die 20 Grad, wird es wiederum sonnig, freundlich und angenehm. Wie schon am Tag davor, werden 14 Stunden Sonne erwartet. Nur in den Alpen kann das schöne Ausflugswetter etwas getrübt werden: Dem DWD nach kann es dort ab dem Nachmittag zu einzelnen Gewittern und Regenschauern kommen.

Das kann auch am Pfingstmontag in den Alpen der Fall sein. In niedrigeren Lagen zeigt sich aber auch der Pfingstmontag freundlich und sonnig. Bei wenigen Wolken scheint die Sonne den ganzen Tag. Mit bis zu 21 Grad wird es sogar noch ein klein bisschen wärmer.

Das Wetter im Allgäu in der nächsten Woche

Am Dienstag der nächsten Woche geht es dann mit 21 Grad und überwiegend blauem Himmel genauso sonnig weiter. Der Rest der kommenden Woche wird dann zwar immer noch sonnig und genauso warm, aber wieder etwas bewölkter.