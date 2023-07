Das Wetter wird im Allgäu am Donnerstag wechselhaft. Vormittags regent es, nachmittags kommt die Sonne heraus und nachts gibt es Gewitter. Wie wird das Wetter am Wochenende?

Das Wetter im Allgäu heute am Donnerstag

Der Donnerstag beginnt im Allgäu erst einmal recht wolkenverhangen und regnerisch. Im Tagesverlauf wechseln sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Wolken und Sonne aber vermehrt ab. Trotzdem können, vor allem an den Alpen und im Vorland, immer wieder kleinere Regenschauer vom Himmel herabkommen. Die Temperatur beträgt am Vormittag etwa 15 Grad und steigt bis nachmittags auf 22 Grad. Am Abend muss man sich auf Gewitter und Sturm einstellen. Wie der DWD warnt, sind in der Nacht zum Freitag an den Alpen vereinzelte Gewitter mit Böen bis 60 km/h und Starkregen mit bis zu 15 Litern pro Quadratmeter in der Stunde nicht ausgeschlossen.

Einzelne Schauer, Gewitter und Böen am Freitag

Am Freitag bietet sich dem Allgäu ein ähnliches Bild: Morgen gibt es bei vielen Wolken nur zeitweise Sonne. Im Tagesverlauf einzelne Schauer und Gewitter. Zudem weht ein mäßiger, in Böen starker Westwind. Das Thermometer zeigt in der Früh 11 Grad und im Tagesverlauf 21 Grad an.

Auch am Samstag Wolken, Regen und vereinzelt Gewitter

Der Samstag ahmt dann den Freitag nach. Es wird überwiegend wolkig. Selten kommt auch die Sonne durch. In Alpennähe ziehen nachmittags und abends einzelne Schauer und Gewitter durch. Mit Tiefstwerten um die 10 Grad und Höchstwerten um die 20 Grad wird es noch minimal kälter. In der Nacht zum Samstag gibt es weiterhin gebietsweise Schauer und einzelne Gewitterwolken. Allerdings lockert es zum Sonntag hin auf.

Mehr Sonne im Allgäu am Sonntag

Der Sonntag selbst wird dann laut aktueller Vorhersage der noch schönste Tag des Wochenendes: In der Früh ist es mit 9 Grad zwar noch vergleichsweise kalt. Am Tag erreichen die Temperaturen aber bis zu 24 Grad. Außerdem sinkt die Regenwahrscheinlichkeit und Gewitter sind bisher keine gemeldet. Stattdessen wird es eher sonnig. Nur manchmal schieben sich im Allgäu Wolken vor die Sonne.

