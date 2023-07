Das Wetter im Allgäu am Montag und in den nächsten Tagen: Sonne und Wolken wechseln sich ab. Immer wieder Gewitter möglich. In Südeuropa hält die Hitzewelle an.

Die Wettervorhersage für das Allgäu: So wird das Wetter am Montag, den 17. Juli und in dieser Woche im Allgäu:

Gewitter und Unwetter am Montagnachmittag möglich

Nach einem heißen Wochenende beginnt der heutige Montag im Allgäu mit eher milden Temperaturen. Am Vormittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Das Thermometer zeigt 17 Grad an. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf 24 Grad an. Nachmittags kann es dann gebietsweise etwas ungemütlicher werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, gibt es am Alpenrand bis zum Abend einzelne Schauer oder Gewitter. Die Warnkarte des DWD zeigt am Montagvormittag zwar nur Gewitterwarnungen für den Südosten Bayerns an, doch auch andere Wetterportale, wie Wetteronline warnen am Nachmittag im Allgäu vor Unwettergefahr mit einzelnen Gewittern.

Allgäuer Wetter am Dienstag: Erst Sonne, dann Gewitter

Zwar klingen die Schauer dann in der Nacht ab, doch auch am Dienstag kann es im Süden Bayerns im Tagesverlauf immer mal wieder dichte Wolken, Regen und vereinzelt auch Gewitter geben. Allgemein wird der Dienstag vorerst aber der etwas sonnigere Tag. Doch wie am Montag auch, brauen sich die Gewitter eher gegen Abend zusammen. Die Tiefstwerte liegen am Dienstag im Allgäu bei 14 Grad, die Höchstwerte bei 27 Grad.

Wechselhafter Mittwoch mit Schauern und Böen

Auch am Mittwoch wird das Allgäuer Wetter recht wechselhaft und launisch. Es gibt wieder mehr Wolken als Sonne. Südlich der Donau treten häufiger Schauer und Gewitter auf. Der schauerartiger Regen kann gebietsweise auch länger anhalten. Zudem weht ein böig auffrischender Wind. Mit Temperaturen zwischen 16 und 34 Grad wird es nicht zu heiß.

Sonne setzt sich im Verlauf des Donnerstags durch

Der Donnerstag zeigt sich im Allgäu in einem Mix aus Sonne und Wolken. Hier dreht das Wetter den Spieß um. Denn nur am Vormittag ist noch geringe Regenwahrscheinlichkeit gemeldet. Gegen Abend kommt dann nach und nach immer mehr die Sonne durch die Wolken. Das Thermometer zeigt zwischen 14 und 23 Grad an.

Wetter in Südeuropa: Bis zu 48 Grad in Italien erwartet

Während die Hitze im Allgäu und im Süden Deutschlands diese Woche eher ausbleibt, herrschen im Süden Europas extreme Temperaturen: Gerade in Italien brennt die Sonne gnadenlos vom Himmel herab. Der italienische Wetterdienst erwartet "eine der intensivsten Hitzewellen aller Zeiten". Für zahlreiche Städte und Ortschaften wurde bereits eine Hitzewarnung herausgegeben. Beispielsweise sind in Rom 43 Grad, auf Sardinien sogar 48 Grad vorhergesagt. Die Hitzewelle macht sich jedoch auch in anderen südlichen europäischen Ländern breit: Griechenland (bis zu 39 Grad), Spanien (bis zu 42 Grad), Bulgarien (bis zu 36 Grad) und die Türkei (bis zu 40 Grad) befürchten in der kommenden Woche Hitze und wegen dem relativ starken Wind auch erhöhte Waldbrandgefahr.

Genauer Wetterinformationen gibt es immer aktuell auf unserer Wetterkarte.