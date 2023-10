Wetter: Heute und morgen scheint im Allgäu bei warmen Temperaturen noch die Sonne. Doch schon ab Samstag wird es kälter und regnerisch.

Sonne und ab und zu Wolken am Donnerstag im Allgäu

Das Wetter zeigt sich im Allgäu am Donnerstag schön, aber teils bewölkt. Die Sonne wechselt sich mit Wolken ab, die in hohen Schleierwolken über Bayern ziehen, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet. Mit bis zu 21 Grad wird es im Allgäu am Nachmittag angenehm warm.

Sonne und warme Temperaturen am Freitag

Der Freitag wird mit 24 Grad im Allgäu der wärmste Tag der Woche. In Teilen Bayerns steigen die Temperaturen sogar auf sommerliche 28 Grad. Zusätzlich scheint die Sonne im Allgäu den ganzen Tag. Allerdings scheint der Freitag vorerst der vorerst letzte sommerlich angehauchte Tag zu sein.

Regnerischer Samstag im Allgäu

Denn am Samstag ziehen vermehrt Wolken übers Allgäu. Die Sonne scheint nur noch zeitweise. Stattdessen fällt gebietsweise Regen aus den Wolken. Zudem wird es kälter. Das Thermometer zeigt nur noch Höchstwerte um die 16 Grad an.

Wetter im Allgäu am Sonntag: Regen und in höheren Lagen Schnee

Der Sonntag wird dann noch kälter. Mit nur noch 7 Grad scheint der Spätsommer endgültig vorbei zu sein. Dazu fällt am Sonntag im Allgäu noch häufiger als am Samstag Regen. Laut dem DWD fällt oberhalb von etwa 1.400 Metern sogar Schnee.