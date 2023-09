Das Wetter bringt dem Allgäu am Mittwoch viel Sonne. Die nächsten Tage ziehen öfter Wolken auf. Am Wochenende ist Regen möglich.

Das Wetter am Mittwoch im Allgäu: Erst Nebel dann viel Sonne

Am Mittwochmorgen tritt im Allgäu gebietsweise Nebel auf. Besonders im Oberallgäu kann es vermehrt zu Nebelfeldern kommen. Dort kann die Sichtweite laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am frühen Vormittag unter 150 Metern liegen. Doch im Laufe des Vormittags verziehen sich die letzten Nebelschwaden. Dann steht dem Allgäu ein sonniger Herbsttag bevor. Die Temperatur steigt von 6 Grad in der Nacht auf 22 Grad am Nachmittag.

Mehr Wolken am Donnerstag

Am Donnerstag ziehen dann mehr Wolken über das Allgäu hinweg. Vor allem der Vormittag wird bewölkter. Am Nachmittag scheint dann allerdings häufiger die Sonne. Das Thermometer zeigt in der Früh etwa 10 Grad an. Tagsüber wird es dann mit 23 Grad angenehm warm.

Das Allgäuer Wetter am Freitag: Sonniger Nachmittag bei 23 Grad

Auch am Freitag sind am Vormittag immer wieder Wolken über dem Allgäu zu sehen. Am Morgen ist zudem gebietsweise Nebel möglich. Doch der Nebel löst sich im Laufe des Vormittags auf und ab Mittag verziehen sich auch die letzten Wolkenfetzen. Dann scheint die Sonne am blauen Allgäuer Himmel und die Temperatur erreicht erneut 23 Grad. Am Abend zieht es aber allmählich wieder zu. Und in der Nacht können erste Regentropfen vom Himmel fallen.

Regen im Allgäu am Samstag möglich

Der Regen zieht sich laut aktueller Wettervorhersage des DWD bis in den Samstagvormittag hinein. Erst ab Mittag lösen sich die dunklen Wolken, aus denen teils Regenschauer fallen können, nach und nach auf. Dann kommt wieder die Sonne heraus. Mit 14 Grad wird es zwar morgens wärmer, doch die Höchsttemperatur beträgt am Samstag nur noch etwa 20 Grad. Am Abend ziehen dann wieder ein paar Wolken auf. Allerdings fällt daraus, wenn überhaupt, nur wenig Regen.

