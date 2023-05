Graffitis und Schmierereien nehmen in Isny überhand. Deshalb will die Stadt für Hinweise eine Belohnung von 2.500 Euro zahlen.

Es gibt kaum Stellen, die nicht betroffen sind, klagt die Stadtverwaltung. Schilder in der Wassertorstraße, im Bereich Wassertor, Kreuzung Lindauer Straße, Diebsturm/Obere Stadtmauer, ein Stromkasten in der Rainstraße, Springerstraße 5, vor und hinter dem Rathaus, der Briefkasten der Stadtapotheke, Stromverteilerkästen im Stadtraum, auf Spielplatz- und Wanderschildern, an den Schulen und auf der Familienspielwiese – was zugänglich ist, wird bemalt und beschmiert. Ende April sprühte ein Unbekannter sogar 30 Graffitis in einer Nacht!

Sachbeschädigung kostet Stadt Isny und Privatpersonen viel Geld

„Wir sind nicht bereit, dem üblen Treiben tatenlos zuzusehen“, erklärt Hauptamtsleiter Frank Reubold in einer Pressemitteilung der Stadt Isny. Denn die Schmierereien seien Sachbeschädigungen. Privatleute und die Stadt müssten jährlich viele tausend Euro ausgeben, um Graffitis zu entfernen. Weil das aufwändig sei, übernehmen häufig Fachfirmen diese Arbeit. Das Geld fehlt dann aber an anderer Stelle und oft für wichtige Dinge, klagt die Stadt.

Stadt Isny will gegen Graffitis vorgehen und erstattet Anzeige

Deswegen möchte sie nun gegen diese Schmierereien vorgehen und hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. „Wenn die Täter erwischt werden, sind nicht nur die Kosten für die Beseitigung fällig, sondern es droht sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren – im Fall einer ‚Gemeinschädlichen Sachbeschädigung‘ sogar drei Jahre“, erklärt der Leiter des Polizeipostens Isny Rainer Gruber.

Bürgermeister Rainer Magenreuter bittet die Bürgerinnen und Bürger, mitzuhelfen, die Verursacher dingfest zu machen, damit sie für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden können. „Diese Sachbeschädigungen treffen uns alle und gehen uns auch alle etwas an.“

Polizei und Stadt Isny bitten um Hinweise

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Verantwortlichen führen, stellt die Stadt Isny deshalb eine Belohnung von insgesamt 2.500 Euro zur Verfügung. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Sachbeschädigungen mitbekommt, soll sich beim Polizeiposten Isny unter der Telefonnummer 07562/976550 melden. Hinweise nimmt auch das Ordnungsamt im Rathaus unter der Telefonnummer 07562/984119 entgegen.