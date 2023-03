Das Winterfest in Steibis: Traditionell ist auch immer die Rettungshundestaffel des BRK-Kreisverbandes Oberallgäu mit einer Vorführung dabei. In diesem Jahr wurde für die Rettungshundestaffel ein Urlaubsgutschein versteigert.

Die Rettungshundestaffel ist ein in Waltenhofen angesiedelter Fachdienst der Bereitschaften im Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Oberallgäu. In diesem Jahr wurde im Rahmen des Winterfestes in Steibis ein gesponserter Urlaubsgutschein zu Gunsten der Rettungshundestaffel versteigert – sehr zur Freude der ehrenamtlichen Hundeführerinnen und Hundeführer. "Unsere BRK-Rettungshundestaffel Oberallgäu ist seit 2013, dem Gründungsjahr der Staffel, Teil des Programms des Steibinger Winterfestes", erklärt Ulrike Tiebel, die stellvertretende Leiterin der Bereitschaft Waltenhofen, in einer Pressemitteilung. "Besonders für die Kinder ist das immer ein toller Programmpunkt, da sie aktiv miterleben können, wie so ein Rettungshund ausgebildet wird, wie er arbeitet und was er sonst noch so alles können sollte. Streicheleinheiten bleiben natürlich auch nicht auf der Strecke", fügt sie hinzu.

Der Erlös: Mehr als der Gutschein wert ist

Ein gesponserter Urlaubsgutschein der "Mondi Resort Hotels" im Wert von 500 Euro wurde also beim 20. Steibinger Winterfest versteigert, und zwar für mehr als den nominellen Wert: Der Gutschein wechselte laut BRK für rund 540 Euro den Besitzer. Die Organisatoren des Festes - der Trachtenverein, die Freiwillige Feuerwehr Steibis und der Skiclub Steibis-Aach - spendeten das Geld an die BRK-Rettungshundestaffel Oberallgäu.