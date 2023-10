Rund 6.300 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt nahmen am Sonntag am 3-Länder-Marathon am Bodensee teil. Das wunderbare Herbstwetter mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen 20 Grad Celsius lockte auch zahlreiche Zuschauer an die 42 Kilometer lange Strecke.

Bereits am Vortag fanden traditionell die Kinderwettbewerbe statt. 2.950 Kinder nahmen teil und setzten das Motto des Kindermarathons "Rennen statt pennen" perfekt um. Zusammen mit den Teilnehmern des Hauptlaufes waren somit an beiden Tagen rund 8.500 Laufbegeisterte am Bodensee unterwegs.

Neuer Streckenrekord

Ein besonderes Highlight war zweifellos der Sieg des amtierenden Master-Weltrekordhalters der Altersklasse M45, Mark Kiptoo, aus Kenia. Er gewann den diesjährigen 3-Länder-Marathon in beeindruckender Streckenrekordzeit von 2 Stunden 9 Minuten und 15 Sekunden.