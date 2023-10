In den nächsten Tagen bleibt es relativ mild und trocken. Wer also am Wochenende etwas unternehmen möchte, der kann sich über gutes Wetter freuen.

Hohe Temperaturen im Sommer, ein ungewöhnlich heißer September und angenehme Temperaturen zum Beginn des Oktobers. Weltweit betrachtet ist das Jahr 2023 auf dem besten Wege das wärmste Jahr seit Aufzeichnung des Wetters zu werden. Und so wie es aussieht bleibt es auch die nächsten Tage verhältnismäßig warm.

So wird das Wetter am heutigen Donnerstag (05. Oktober 2023) im Allgäu

Am heutigen Donnerstag erreichen die Temperaturen im Allgäu Höchstwerte von um die 17 Grad. In den Nachtstunden sinkt das Thermometer dann auf 10 Grad. Am Bodensee bei Lindau wird es mit maximal 19 Grad etwas wärmer. In den Vormittagsstunden zeigt sich noch die Sonne, ab Mittags zieht der Himmel dann zu. Es bleibt trocken und nahezu windstill. Im südlichen Landkreis Lindau bleibt es dagegen den Tag über sonnig - nur gegen Mittag zeigen sich ein paar Wolken.

Freitag, 06. Oktober 2023: Bis zu 20 Grad im Allgäu

Der morgige Freitag startet mit Temperaturen von 5 bis 9 Grad. Besonders im nördlichen Allgäu kann es stellenweise Nebel geben. Überwiegend ist es sonnig mit teils leichter Bewölkung. Die Tiefstwerte liegen an den Bergen bei 9 Grad in den Morgenstunden und klettern dann bis auf maximal 20 Grad zur Mittagszeit. In tieferen Lagen und am Bodensee erreicht das Thermometer maximal 19 Grad. Es bleibt den ganzen Tag über trocken.

Wetter im Allgäu: Am Samstag, 07. Oktober 2023 klettert das Thermometer auf über 20 Grad

Am Samstag wird es im Allgäu und am Bodensee sonnig, nur im Unterland können sich im Laufe des Tages ein paar Wolken zeigen. Die Temperaturen bleiben steigen nochmal leicht an und erreichen Höchstwerte von bis zu 22 Grad. In den Morgenstunden zeigt das Thermometer kühle 5 Grad an. Besonders in den Morgenstunden kann es im Allgäu auch etwas Regen geben. Ansonsten bleibt es trocken.

Die Aussichten für den Sonntag

Auch am Sonntag bleibt es im Allgäu relativ warm. Die Temperaturen liegen in tieferen Lagen bei rund 11 Grad am Morgen und erreichen dann bis zu 21 Grad in tieferen Lagen. Es bleibt trocken, allerdings ist es deutlich bewölkter. Im Unterland zeigt sich ab mittags dann öfter mal die Sonne. Am Bodensee deutlich sonniger.