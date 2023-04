Ab dem heutigen Mittwoch starten wieder Zeppeline am Bodensee. Von April bis November können Interessierte in elf Routen über den Bodensee schweben.

Zahlen und Fakten

Am 18. September startete unter den Augen von 30.000 Schaulustigen der Jungfernflug des Zeppelins. Nach einer Testphase wurden 2001 zum ersten Mal Passagiere für einen Rundflug mitgenommen

Der Hangar an der Messhalle 10 in Friedrichshafen zählt mit 110 Metern Länge, 69 Meten Breite und 32 Metern Höhe zu einer der größten freitragenden Hallen in Süddeutschland.

Neben Rundflügen wurden die Luftschiffe der Zeppelin Reederei auch für Foschungsflüge zum Klimaschutz eingesetzt.

Fünf Luftschiffe sind aktuell weltweit im Einsatz, zwei davon sind in Friedrichshafen stationiert. Gerade wird ein sechstes Luftschiff gebaut, das 2024 fertiggestellt werden soll.

In der Kabine haben 14 Fluggäste Platz, plus zwei Plätze für den Piloten und die Flugbegleitung.

250.000 Passagiere wurden seit 2001 transportiert.

Hochzeiten und andere Events

In der Zeppelin-Gondel kann man auch den Bund fürs Leben schließen. Die Hochzeit selbst findet dabei im stehenden Zeppelin statt. Das Brautpaar kann entscheiden, ob es einen Rundflug vor oder nach der Heirat machen will. Da in der Gondel nur Platz für zwölf Passagiere ist, kann die standesamtliche Trauung nur im kleinen Kreis stattfinden. Für die Trauung und den Flug stehen knapp 60 Minuten zur Verfügung. Auf der Webseite der Zeppelin-Reederei Friedrichshafen können sich Brautpaare für eine Trauung anmelden. Auch Vereine oder Familien können die Gondel für Feste buchen. Der Hangar steht ebenfalls für Events zur Verfügung.

Sightseeing in luftiger Höhe

In 300 Metern Höhe geht es mit dem "Zeppelin NT" vom Allgäu über die Schlösser und Burgen am Bodensee, das Vorarlberger Land, oder die Inseln im größten See Deutschlands. Dabei können die Passagiere sich frei bewegen und dem Piloten über die Schulter schauen. Die Rundflüge starten immer am Hangar in Friedrichshafen. Angeboten werden elf Routen, darunter Flüge über Lindau, Ravensburg, Meersburg, Bregenz oder das Schweizer Ufer. Je nach Flugziel dauern die Flüge zwischen 30 und 120 Minuten. Die Tickets kosten zwischen 290 und 970 Euro.