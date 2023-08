Nach dem schweren Unwetter am vergangenen Donnerstag sind in Lindau die Aufräumarbeiten im Gange. Der Sturm hat schwere Schäden im gesamten Stadtgebiet angerichtet. Die Stadt Lindau informierte in einer Pressemitteilung über aktuelle Sperrungen wegen der Unwetterschäden.

Nach dem heftigen Unwetter, das am Donnerstagabend, den 24. August, über Lindau hinweg zog, gibt es noch immer starke Sturmschäden im gesamten Stadtgebiet. Nach wie vor sind der Stadt Lindau zufolge einige Straßen, Fuß- und Radwege sowie Anlagen gesperrt. Der Starkregen erschwert die Aufräumarbeiten zusätzlich. Der Campingplatz in Lindau-Zech hat inzwischen wieder geöffnet.

Überblick über die gesperrten Bereiche

Folgende Straßen, Fuß- und Radwege sowie Anlagen im Lindauer Stadtgebiet sind am Montag, den 28. August noch gesperrt.

Gesperrte Straßen, Fuß- und Radwege:

Gassen am Rathausplatz

Bereich um den Mangturm

Gruberweg Fußweg

Ladestraße Fußweg

Fraunhoferstraße

Leiblach-Damm Geh- und Radweg

Max-Halbe-Weg inkl. Spielplatz

Gesperrte Anlagen:

Minigolf- und Kneippanlage Alpengarten

Posterholungsheim

Im Wäsen

Teilweise freigegebene Anlagen:

Auch interessant für dich: Hahntennjoch betroffen

Unwetter im Außerfern am Sonntag: Muren und vollgelaufene Keller

Stadtgarten und Oskar Groll Anlage

Bahndamm

Sportanlage: Stadion Bolzplatz

Stadt rät zur Vorsicht

Alle weiteren Anlagen und Straßen sind wieder nutzbar. Jedoch rät die Stadt auch in den freigegebenen Bereichen weiterhin zur Vorsicht. Der Dauerregen erhöht die Gefahr, dass weitere Äste abbrechen und herunterstürzen.

Die Mitarbeitenden der Garten- und Tiefbaubetriebe (GTL) der Stadt Lindau sind im Dauereinsatz, um Bäume zu sichern und Wege freizuräumen. Stadt Lindau

Außerdem weist die Presseabteilung der Stadt Lindau nochmal auf das Betretungsverbot der abgesperrten Bereiche hin. "Bitte betreten Sie die abgesperrten Bereiche nicht. Hier besteht große Verletzungsgefahr. Auch ist mit Behinderungen durch überlaufende Straßeneinläufe aufgrund des Starkregens zu rechnen. Die Mitarbeitenden der Garten- und Tiefbaubetriebe (GTL) der Stadt Lindau säubern diese nach und nach", heißt es in der Pressemitteilung.

Viele beschädigte historische Gebäude

Neben Straßen und Anlagen wurden auch auch viele historische Gebäude beschädigt. Der Sturm hat unter anderem am Stadttheater, am Mangturm, am ehemaligen Hautzollamt, an der Luitpold-Kaserne, am Alten Rathaus, am Hoyerbergschlößle und an der Schiffswerfte zahlreiche Dachziegel abgedeckt. In viele Gebäude regnet es hinein. Das Bauamt der Stadt Lindau ist gemeinsam mit externen Partnern damit beschäftigt, erste Sicherungsmaßnahmen zu treffen und Notreparaturen durchzuführen, um einerseits die öffentlichen Wege zu schützen und andererseits Folgeschäden an den Gebäuden zu vermeiden.

Schadenshöhe noch nicht klar

In den nächsten Tag wird das Bauamt viele städtische Gebäude mit einer Drohne überfliegen, um sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen, Schäden zu kontrollieren und auszuschließen. Wie hoch der Schaden genau ist, kann noch nicht beziffert werden. Die Stadt Lindau geht allerdings von einem hohen Sachschaden aus.

Dauerregen erschwert Aufräumarbeiten

Die Aufräumarbeiten im Stadtgebiet dauern nach wie vor an. Mitarbeitende der GTL waren das ganze Wochenende über im Einsatz, um beispielsweise Bäume zu sichern und Wege freizuräumen. Der Dauerregen soll die Aufräumarbeiten noch zusätzlich erschweren. Es kann deshalb noch einige Tage dauern, bis alle Straßen, Wege und Anlagen wieder betreten werden dürfen. Auch hier kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließende Schadenshöhe genannt werden.

Die Stadt Lindau informiert über Facebook, Instagram und auf der Webseite unter "Aktuelles" über die Lage in den gesperrten Bereichen. .

Campingplatz-Zech hat wieder geöffnet

Der Campingplatz in Lindau-Zech hat inzwischen wieder geöffnet und der Betrieb läuft weitestgehend normal. Die meisten Schäden konnten am Wochenende wie geplant beseitigt werden. Teilweise müssen noch Wurzeln einzelner umgestürzter Bäume beseitigt werden. Ansonsten konnten alle Stellplätze wieder in Betrieb genommen werden. Der Campingplatz musste aufgrund des Unwetters am Donnerstagabend evakuiert werden und die rund 800 Gäste wurden für eine Nacht in der Inselhalle untergebracht. Auch hier kann die Stadt die Höhe des Schadens noch nicht beziffern.