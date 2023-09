Das beliebte Learn-2-Skate-Programm der EV Lindau Islanders geht wieder los. Der Startschuss für das Ausbildungsprogramm für alle Kinder ab drei Jahren, die Schlittschuhlaufen lernen wollen, fällt am 25. September in der Eissporthalle im Eichwald.

"Wir freuen uns riesig auf unser seit Jahren so erfolgreiches Learn-2-Skate", sagt Spencer Eckhard, hauptamtlicher EVL-Nachwuchstrainer. Die Islanders hatten schon im Sommer das Learn-2-Skate auf Inlinern zum dritten Mal erfolgreich umgesetzt.

Immer montags

In den kommenden Wochen findet das Learn-2-Skate Programm immer montags von 15:00 bis 16:00 Uhr und donnerstags von 15:45 bis 16:45 Uhr statt. Die Kosten belaufen sich auf 15 Euro für eine 5-er Karte und 30 Euro für eine 11-er Karte. Die Karten können sowohl für den Eintritt als auch für die Schlittschuhausgabe genutzt werden. Mitzubringen sind Helm (z.B. Fahrradhelm), Handschuhe, und gegebenenfalls Ellbogen- und Schienbeinschützer. Schlittschuhe können vor Ort gegen Gebühr geliehen werden oder selbst mitgebracht werden, Schieber (als Laufunterstützung) stehen kostenlos bereit

Trainer bringen Kindern die Basics des Schlittschuhlaufens bei

Von den zertifizierten EVL-Trainern erlernen die Kinder das Eislaufen. Die EVL-Übungsleiter geben dabei Tipps und Hilfestellung. Es startet mit einem Elternteil und Kind Bereich, in dem die ersten Schritte auf dem Eis probiert werden können. Sobald die Kinder ohne Laufhilfe fahren und ohne Elternteil beim Training mitmachen können, wechseln sie zu den Füchsen. Dort werden die ersten Basics des Schlittschuhlaufens erlernt, wie Bremsen oder Aufstehen. Nach einiger Zeit findet dann eine kleine Prüfung statt, in der geschaut wird, ob die Kinder die notwendigen Elemente können, um bei den Löwen mitzumachen.

Größere Herausforderungen bei den Löwen

Bei den Löwen lernt man dann fortgeschrittene Details des Schlittschuhlaufens (rückwärtsfahren, Bögen laufen, etc.). Hier gibt es ebenso wieder eine kleine Prüfung. Wenn diese bestanden wird, kann man in die altersmäßig entsprechende Mannschaft zu den Young Islanders übergehen. Spätestens ab den Young Islanders braucht man dann eine Ausrüstung, der Verein hilft am Anfang mit Leihausrüstungen.

Weitere Informationen

Wenn ihr noch Fragen habt könnt ihr das L2S Team unter coach_l2s@young-islanders.com erreichen. Weitere nützliche Infos findet ihr auch noch unter https://young-islanders.com/saison/l2s-u7-u9-u11/. Wir freuen uns auf euer Erscheinen!