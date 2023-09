Im Februar 2023 stellte der Landkreis Lindau (Bodensee) den Antrag zur Eröffnung einer Fachschule für Technik (Technikerschule) für die Fachrichtung Kälte- und Klimasystemtechnik.

Als geeigneter Standort wurde die Berufsschule Lindau (Bodensee) eingebracht. Nun erfolgte die positive Rückmeldung aus dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus.

Mit Einvernehmen des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat (StMFH) ist es nun möglich, das staatliche Bildungsangebot in Lindau um die Technikerschule zu erweitern.„Es freut mich sehr, dass unserem Antrag entsprochen wurde und im beruflichen Schulzentrum Lindau (BSZ) an das bereits bestehenden Angebot der dualen Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik nun eine Fachschule für Kälte- und Klimasystemtechnik angegliedert werden kann. Das BSZ ist ein bedeutsamer Bildungsfaktor für unsere Region. Unser Ziel ist es, diesen zu stärken und das Angebot zukunftsorientiert zu gestalten, um weiterhin für einen attraktiven Wissensstandort zu stehen und die Betriebe vor Ort bei der Rekrutierung und dem Erhalt von Fachkräften zu unterstützen. Die Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie deren Verbindung gehören zu den wichtigsten Herausforderungen der Energiewende. Hier nachhaltig in gut ausgebildete Fachkräfte zu investieren, ist eine Investition in zukünftige Problemlösungen unserer Gesellschaft“, so Landrat Elmar Stegmann.

Hoher Bedarf in Bayern

Der Bedarf an Technikern im Bereich der Kälte- und Klimasystemtechnik ist sowohl in der Region um Lindau als auch bayernweit hoch. Bereits jetzt können angehende Mechatroniker für Kältetechnik an der Berufsschule Lindau die schulische Ausbildung durchlaufen, die Erweiterung um eine Technikerschule für die Fachrichtung Kälte- und Klimasystemtechnik am gleichen Standort kann einen erheblichen Mehrwert sowohl für Auszubildende als auch für Betriebe in der Region und bayernweit schaffen und profitableSynergieeffekte erzeugen. Davon war der Landkreis als Sachaufwandsträger, die Schulleitung und die Regierung von Schwaben nach ersten Erörterungen in Vorgesprächen überzeugt.

Start im August 2024

Mit der positiven Rückmeldung des Bayerischen Kultusministers Prof. Dr. Michael Piazolo ist nun der Beginn des Schulbetriebs an der Staatlichen Fachschule für Technik (Technikerschule) mit dem Schwerpunkt Kälte- und Klimasystemtechnik in Lindau ab dem 1. August 2024 möglich geworden. „Ich danke dem Bayerischen Kultusministerium, dem Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo sowie im Besonderen dem Landtagsvizepräsidenten Alexander Hold für den aktiven Einsatz für diese Erweiterung des Bildungsangebots in Lindau zur Gewinnung hochqualifizierter Nachwuchskräfte für die Wirtschaft im Landkreis sowie für ganz Bayern und freue mich auf die Umsetzung dessen“, so der Landrat.