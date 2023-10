Hans-Jörg Henle tritt im Juni 2024 zur Oberbürgermeister-Wahl in Leutkirch an. Das gab er jetzt in der Sitzung des Gemeinderats bekannt.

"Es waren 15 sehr intensive und sehr erfolgreiche Jahre", blickte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle auf seine bisherigen beiden Amtszeiten zurück. Sie seien aber auch von großen Herausforderungen wie der weltweiten Finanzkrise, den Flüchtlingswellen, der Corona-Pandemie und den Folgen des Ukrainekriegs geprägt gewesen. Durch die Ansiedlung neuer Unternehmen wurden jedoch neue Arbeitsplätze geschaffen und die Gewerbesteuereinnahmen stiegen. Das bildete die Grundlage für wichtige Projekte, so Henle. "Wir haben sehr erfolgreich die Grundlage für neuen Wohnraum geschaffen und gehören auch beim Klimaschutz zu den vorbildlichen und ausgezeichneten Städten in Deutschland", bilanzierte der Oberbürgermeister.

Henle will Neubau des Gymnasiums und der Kindertagesstätte schnell voranbringen

Wichtige Projekte wie der Neubau des Gymnasiums, der neuen Leutkircher Kindertagesstätte, die Erweiterung des Nahwärmenetzes, die Neugestaltung der historischen Altstadt und das neue Feuerwehrhaus möchte der Rathauschef schnell voranbringen. Gleichzeitig sei ihm aber bewusst, dass die gesellschaftlichen und finanziellen Herausforderungen in den kommenden Jahren noch größer werden können. "Gerade in solchen Zeiten ist es gut, erfahrene und bewährte Personen in Führungspositionen zu haben“, machte er Werbung für sich.

In den vergangenen Monaten habe er in Gesprächen mit Bürgern aller Altersgruppen viele positive Rückmeldungen bekommen, so der Rathauschef. "Meine Arbeit mit einem engagierten Team in der Stadtverwaltung bereitet mir viel Freude und die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat ist stets konstruktiv", so Henle. Deshalb möchte er seine Arbeit fortsetzen.

Hans-Jörg Henle ist seit 2008 Oberbürgermeister von Leutkirch

Im Juni 2008 setzte sich Hans-Jörg Henle bei der Wahl zum Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Leutkirch durch und verteidigte sein Amt im Jahr 2016. Er ist 59 Jahre alt, verheiratet und hat mit seiner Frau Ulrike drei erwachsene Kinder. Henle ist katholisch und parteilos. Bevor er Oberbürgermeister in Leutkirch wurde, war er über zehn Jahre lang Bürgermeister der Stadt Haiterbach und drei Jahre Leiter des Umweltamtes der Großen Kreisstadt Rottenburg am Neckar.