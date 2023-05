Am Vatertag ist in Lindau in der Kressbronner Bucht ein Katamaran mit Jugendlichen an Bord gekentert. Der Vater einer der Jugendlichen beobachtete den Schiffbruch und alarmierte die Wasserrettung.

Einer Pressemitteilung der Kreiswasserwacht Lindau zufolge geschah das Unglück einige hundert Meter vom Land entfernt. Bei einer frischen Brise riss die Verstagung und das Boot kenterte. Der Vater beobachtete das alles vom Land aus und alarmierte die Rettungskräfte, die innerhalb kürzester Zeit mit einem Nonnenhorner Wasserwachtboot auslief.

Segelyacht eilt zur Hilfe

Die Besatzung einer baden-württembergischen Segelyacht schleppte das havarierte Boot zwischenzeitlich ab. Die Jugendlichen hatten glücklicherweise Neoprenanzüge und Seglerwesten getragen und brauchten daher keine medizinische Versorgung. Die Kreiswasserwacht hob lobend das seemännische Verhalten der Crew der Segelyacht hervor.