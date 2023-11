Ein heftiger Herbststurm hat die friedliche Kulisse von Lindau am Bodensee in eine Szenerie ungezügelter Naturgewalt verwandelt. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 km/h fegte der Sturm über die Region und sorgte am Bodensee für gewaltige Wellen.

17 Bilder Davor Knappmeyer

Videoaufnahmen aus Lindau am Bodensee dokumentieren die wilde Natur des Sturms, der die sonst so malerische Atmosphäre in ein tobendes Spektakel verwandelte. Wellen, die normalerweise sanft an das Ufer schwappen, erreichten eine außergewöhnliche Höhe und donnerten gegen die Ufermauern von Lindau. Der Wind brachte zudem eine eisige Kaltfront mit sich, die die Temperaturen auf gerade einmal 7°C fallen ließ.