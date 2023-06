Am Samstag, den 10. Juni bietet das Bayerisches Eisenbahnmuseum einen Familienausflug der besonderen Art an: Ohne Umsteigen und ohne den Stress des Autofahrens geht es mit einem historischen Dampfzug von Nördlingen nach Lindau am Bodensee. Laut einer Pressemitteilung des Eisenbahnmuseums sind noch Plätze verfügbar.

Der Zug wird von der Schnellzugdampflokomotive S 3/6 3673 der ehemaligen Königlich Bayerischen Staatsbahn gezogen. Die 1918 bei der Lokomotivfabrik J. A. Maffei gebaute Lokomotive zählt dem Bayerischen Eisenbahnmuseum zufolge zu den "wohl formschönsten und beliebtesten Dampflokomotiven Deutschlands" und ist derzeit die älteste betriebsfähige Schnellzugdampflok im gesamten Bundesgebiet. Weltweite Berühmtheit erreichte die Baureihe durch die Einsätze vor den exklusiven "Rheingold"-Zügen auf der Rheinstrecke.

Die Strecke

Der Bodensee-Express fährt zunächst von Nördlingen über die Riesbahn nach Donauwörth und von dort über Augsburg nach Buchloe. Ab Buchloe geht es dann über die landschaftlich reizvolle und steigungsreiche Strecke der "Allgäu-Bahn" weiter über Kaufbeuren, Kempten und Immenstadt nach Lindau. Reisende können in Nördlingen, Donauwörth, Augsburg Hbf und Buchloe zusteigen. Der Sonderzug besteht aus historischen Wagen der ersten und zweiten Klasse und auch ein Speisewagen ist mit dabei. Jeder Fahrgast hat im Zug einen reservierten Sitzplatz.

Mit der 1918 gebauten Dampflokomotive geht es über die malerische Strecke der "Allgäu-Bahn". Jeder Passagier hat in den historischen Waggons einen reservierten Sitzplatz. Bayerisches Eisenbahnmuseum

Fünf Stunden Aufenthalt in Lindau

In Lindau können die Fahrgäste den etwa fünfstündigen Aufenthalt individuell und erlebnisreich gestalten. Neben einer Schifffahrt auf dem Bodensee empfiehlt das Eisenbahnmuseum auch einen Bummel durch die historische Altstadt, sowie einen Spaziergang entlang der Bodenseepromenade und dem Lindauer Hafen.

Voraussichtlicher Fahrplan

Nördlingen ab ca. 7 Uhr

Donauwörth ab ca. 7.30 Uhr

Augsburg Hbf ab ca. 8.15 Uhr

Buchloe ab ca. 10 Uhr

Lindau an ca. 12 Uhr

Lindau ab ca. 16.45 Uhr

Buchloe an ca. 19.30 Uhr

Augsburg Hbf an ca. 20.15 Uhr

Donauwörth an ca. 21 Uhr

Nördlingen an ca. 21.45 Uhr

Wichtige Infos für die Buchung

Das Bayerische Eisenbahnmuseum erinnert in seiner Pressemitteilung daran, dass die eingesetzten historischen Wagen nicht barrierefrei gebaut wurden und über wenig Stauraum verfügen. Fahrgäste sollten daher den Bedarf an Platz für Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen usw. bei der Buchung per Mail (buchung@bayernbahn.de) oder telefonisch (09081/27282-61) anmelden.