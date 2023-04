Die Brücke in Zech, die zwischen Lindau und Lochau über die Leiblach führt, wird aktuell erneuert. Die geplante Anlieferung des ersten Teiles für die neue Brücke gestaltete sich allerdings schwieriger als erwartet. Ein Schwertransporter sollte das Brücken-Teil Donnerstagnacht von Kempten nach Lindau transportieren. Doch bei einer Kontrolle stellte die Polizei fest, dass das Brücken-Teil drei Zentimeter breiter ist, als in den Dokumenten der Sondergenehmigung angegeben. Aus Sicherheitsgründen untersagte die Polizei daraufhin den Transport.

Die Bauarbeiten an der neuen Brücke mussten daher vorerst ruhen. Noch am Freitag bemühte sich laut Christian Hocke, Projektleiter Brückenbau beim Saatlichen Bauamt Kempten, das zuständige Unternehmen um eine neue Genehmigung, damit der Schwertransport in der Nacht von Freitag auf Samstag erfolgen kann und die Arbeiten wieder aufgenommen werden können. Die Bemühungen waren von Erfolg gekrönt. Das tonnenschwere Brücken-Teil konnte in der Nacht von Freitag auf Samstag zusammen mit einem weiteren Brücken-Teil von Kempten nach Lindau transportiert werden.

Wichtiges Projekt

Der Neubau der Brücke in Zech ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt für die Region. Die neue Brücke soll die alte Konstruktion ersetzen und den Verkehr über die Leiblach in Zukunft sicherer machen. Die Bauarbeiten laufen seit einigen Wochen, doch die Probleme beim Transport des ersten Brückenteils stellen nun eine unerwartete Herausforderung dar. Bereits im Juli soll das Projekt fertig sein - spätestens jedoch zu den Sommerferien.